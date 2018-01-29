Недвижимость начали продавать в Японии за криптовалюту

Новости 83 0

Алматы. 29 января. КазТАГ — Одна из японских компаний, специализирующаяся на продаже недвижимости, объявила о начале приема криптовалюты в качестве оплаты, пишут «Известия».

«Пока только один объект — небольшое здание в Токио — можно приобрести за 547 биткоинов (около $6,4 млн). Об этом пишет BTC Manager», — говорится в сообщении в понедельник.

По словам технического директора компании, в последнее время многие из разбогатевших на росте курса биткоина, стремясь сделать выгодные инвестиции, присматриваются к рынку недвижимости, поясняется в сообщении.

Как отмечается, на японском рынке недвижимости достаточно много готовых принимать оплату в криптовалюте игроков, поэтому первый объект за биткоины компания Yitanzi рассчитывает продать в течение 2-х недель.

Накануне японская биржа цифровых валют Coincheck заявила, что из собственных средств возместит потери клиентов от хакерской атаки.

Общество взаимного восхищения Общество взаимного восхищения
33878
comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Кампанию по борьбе с организованной преступностью начали власти Китая
  2. Принудительное изъятие земли и недвижимости для госнужд начали в Алматы
  3. США одобрили поставку Японии ракет-перхватчиков на $133 млн
  4. КНР предложил Японии приступить к улучшению двусторонних отношений
  5. Коррупциогенные факторы выявлены в представленной администрацией Байконура методике расчета суммы субаренды за недвижимость

Новости партнеров

Загрузка...