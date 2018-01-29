Назарбаев поздравил Земана в связи с переизбранием на пост президента Чехии

Астана. 29 января. КазТАГ — Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил Милоша Земана в связи с переизбранием на пост президента Чешской Республики, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«Глава государства поздравил М.Земана с победой на выборах президента Чешской Республики», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Акорды в понедельник.

«Ваша победа является убедительным доказательством доверия народа вашему курсу на дальнейшее развитие страны», — указано в тексте документа.

Как отмечается, в 2018 году Казахстан и Чехия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. «Я рад, что за четверть века взаимодействие между Казахстаном и Чехией достигло высокого уровня», — подчеркивается в документе.

«Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Чехией будет продолжено в духе партнерства во благо наших стран. Желаю вам здоровья и успехов на ответственной службе, а дружественному народу Чехии — мира и процветания», — говорится в телеграмме.

Как сообщалось, М. Земан, согласно распространенным Чешским статистическим управлением официальным итогам завершившегося в субботу второго тура выборов, переизбран президентом Чехии. Он получил 51,36% голосов избирателей. За его соперника — экс-главу академии наук Чехии Иржи Драгоша — проголосовали 48,63% избирателей. Явка избирателей составила 66,6%.

Инаугурация М. Земана планируется 8 марта на совместном заседании палаты депутатов (нижней палаты) и сената страны.