Не пускать детей в мечеть и церковь без родителей предложили в Казахстане

Астана. 29 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Не пускать детей в мечеть и церковь без родителей предлагают в мажилисе парламента РК.

«Предлагается повысить требования к проведению богослужений, религиозных обрядов, церемоний, собраний с участием несовершеннолетних. Предлагается нормативно закрепить, чтобы детей и подростков, не достигших 16 лет, не привлекали к обрядам и церемониям без сопровождения одного из родителей или совершеннолетних близких родственников, или законных представителей, а также при возражении одного из родителей», — сказал министр по делам религии и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений» в мажилисе в понедельник.

Вместе с тем он отметил, что новый законопроект предполагает запрет на религиозные обряды и церемонии по заключению или прекращению супружества вне культовых зданий.

«Изначально законопроектом был предусмотрен запрет на совершение религиозных обрядов и церемоний по заключению или прекращению брака в отношении других лиц без предоставления свидетельства о заключении брака, выданного регистрирующим органом. Но в ходе процедуры согласования законопроекта эта норма была доработана. Незаконное бракосочетание, в том числе с несовершеннолетним лицом, часто проводится среди представителей деструктивных религиозных течений вне культовых зданий и учреждений. Как известно, такие брачные союзы расторгаются простым устным заявлением мужчины, в результате молодые женщины остаются с малолетними детьми без средств к существованию, кроме того, есть случаи, когда женщин передают от одного мужчины другому», — резюмировал министр.