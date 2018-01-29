Астана. 28 января. КазТАГ – Арсен Аскаров. Выезд за рубеж для получения религиозного образования могут ограничить в Казахстане, сообщил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

«Выезд для религиозного обучения будет ограничен тем, кто не получил базовое религиозное высшее образование в Казахстане. Хотя бы бакалавриат. Также предлагается ряд требований для государственных служащих в части недопущения использования служебного положения в интересах религиозных объединений. В данном случае госслужащим будет запрещена постоянная работа в религиозных объединениях. Для бюджетных организаций требования будут более мягкими»,- сказал в понедельник Н. Ермекбаев в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных обьединений» в мажилисе парламента.

Наряду с этим законопроектом вносятся нормы по повышению прозрачности финансовой деятельности религиозных объединений для пресечения незаконной деятельности. Предлагается также внести нормы по обеспечению равных прав гражданам, независимо от отношения к религии, как верующих, так и неверующих.

Напомним, ранее Н. Ермекбаев сообщил о том, что законопроектом вводится определение деструктивного религиозного течения, а подзаконным актом после принятия и вступления закона в силу будут определены его признаки. Ими могут быть как концептуальные признаки, так и внешние, например, длинные бороды и короткие штаны. Кроме того,в случае принятия новшеств парламентом, в Казахстане законодательно запретят ношение паранджи и никаба как предметов, препятствующих распознанию лица.