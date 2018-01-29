Связанные с профилактикой преступлений на религиозной почве функции МВД РК могут расширить

Астана. 28 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Связанные с профилактикой преступлений на религиозной почве функции министерства внутренних дел Казахстана могут расширить, сообщил министр по делам религии и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных обьединений» в мажилисе парламента.

«Полицейские смогут устанавливать гласное наблюдение за подозрительными лицами, которые проявляют предпосылки к совершению преступлений или правонарушений, в том числе выносить им официальные предостережения в случае, если их действия создают условия для совершения административных правонарушений. Если их действия могут привести к более тяжким правонарушениям, то полиция может ставить таких лиц на криминалистический учет, а также проводить для этого необходимые следственные действия», — сказал Н. Ермекбаев в понедельник.

Напомним, ранее Н. Ермекбаев сообщил о том, что законопроектом вводится определение деструктивного религиозного течения, а подзаконным актом после принятия и вступления закона в силу будут определены его признаки. Ими могут быть как концептуальные признаки, так и внешние, например, длинные бороды и короткие штаны. Кроме того, в случае принятия новшеств парламентом, в Казахстане законодательно запретят ношение паранджи и никаба, как предметов, препятствующих распознанию лица. Вместе с тем, проект закона предполагает наложение ограничений на выезд за пределы Казахстана в целях получения религиозного образования для тех лиц, которые не прошли базовое религиозное обучение в РК. Помимо этого, авторы законопроекта предлагают повысить требования к проведению богослужений, религиозных обрядов, церемоний, собраний с участием несовершеннолетних. В частности, предлагается не пускать детей в мечеть и церковь без родителей.