Ношение паранджи и никаба в общественных местах законодательно запретят в Казахстане

Астана. 29 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Ношение паранджи и никаба как предметов, препятствующих распознанию лица, законодательно запретят в Казахстане, сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.

В данном случае речь идет о законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений», который был презентован в мажилисе.

«Вводятся новые понятия «деструктивное религиозное течение» и «религиозный радикализм». Их введение даст возможность четко определять и давать оценку деструктивной деятельности в сфере религии и противодействовать ей. Также проектом предусмотрен запрет на использование и публичную демонстрацию атрибутов и внешних признаков деструктивных религиозных течений. Эти признаки предлагается закрепить подзаконным актом нашим совместным приказом с МВД и КНБ РК», — сказал Н.Ермекбаев перед презентацией законопроекта в мажилисе в понедельник.

По его словам, проект предлагает запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Предлагается включить данную поправку в п.2 ст. 21 закона «О профилактике правонарушений». При этом будет закреплена соответствующая компетенция по составлению административных протоколов у органов внутренних дел в кодексе об административных правонарушениях.

«Предлагается, чтобы эта норма распространялась на всех, включая наших граждан, так и иностранцев, и лиц без гражданства. Исключение составляют лица с дипломатическим иммунитетом», — добавил Н.Ермекбаев.