Астана. 29 января. КазТАГ — В Казахстане утверждены тарифы на транзит российской нефти в Кыргызстан, следует из сообщения службы по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО «КазТрансОйл».

«Утверждены для нерезидентов следующие тарифы на услуги АО «КазТрансОйл» по транспортировке нефти российского происхождения в целях транзита через территорию Республики Казахстан в Кыргызскую Республику: перекачка нефти по маршруту «граница Российской Федерации с РК – нефтеналивной пункт «Шагыр» в размере $12,85 за 1 тонну на 1 тыс. км (без НДС); налив в железнодорожные цистерны на нефтеналивном пункте «Шагыр» в размере $0,84 за 1 тонну (без НДС)», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Также установлена для нерезидентов стоимость транспортировки нефти российского происхождения в целях транзита через территорию Казахстан в Кыргызскую Республику в размере $25,12 за 1 тонну (без НДС), включающая в себя: «стоимость перекачки нефти по маршруту «граница РФ с РК – нефтеналивной пункт «Шагыр» с учетом тарифа, указанного в подпункте 1) пункта 1, — $24,28 за 1 тонну (без НДС); тариф на налив в железнодорожные цистерны на нефтеналивном пункте «Шагыр» – $0,84 за 1 тонну (без НДС)».

Напомним, что аналогичные тарифы установлены с 1 января 2018 года для нефти российского происхождения в целях транзита через территорию Казахстана в Узбекистан.