Длинные бороды и короткие штаны могут отнести к признакам деструктивных религиозных течений в Казахстане

Астана. 29 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Длинные бороды и короткие штаны могут на законодательном уровне стать признаками деструктивных религиозных течений в Казахстане, сообщил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

В данном случае речь идет о законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений», который был представлен в мажилисе парламента РК.

«Законопроектом вводится определение, что такое деструктивное религиозное течение. Подзаконным актом после принятия и вступления этого закона в силу будут определены признаки деструктивных религиозных течений. Эти признаки будут включать как внешние так и, скажем, идеологические и концептуальные», — сказал Н. Ермекбаев журналистам в мажилисе в понедельник.

«И потом предлагается ввести запрет на демонстрацию этих признаков. Например, к внешним признакам деструктивных религиозных течений могут быть отнесены такие вещи, как характерное для радикальных течений в исламе. Это может быть одежда, закрывающая лицо, характерная борода, укороченные штаны. Но не каждый из них в отдельности, а только в комплексе. И специальная экспертиза будет давать определение, является ли это признаком деструктивных религиозных течений или нет», — добавил министр.

Отвечая на вопрос о том, каким образом будут определять, какая борода «правильная», а какая нет, он пояснил, что это будет уточняться в соответствующем нормативном акте.

«Это будет определенно в нормативном правовом акте закона. Там будут указаны признаки и даже, может быть, даны эскизы. Там, если надо будет, и длина бороды будет расписана. Так что речь не идет о любой бороде, речь не идет о священнослужителях. Речь идет только о тех, о ком будет принято решение, что это люди, придерживающиеся деструктивных религиозных течений. Наряду с внешними признаками будет играть роль то, что они говорят и пропагандируют. То есть специалисты не будут просто так огульно всех подряд привлекать», — заключил Н.Ермекбаев.