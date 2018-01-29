Сговор среди 9 поставщиков угля выявили в ЮКО

Новости 155 0

Астана. 29 января. КазТАГ – Сговор среди 9 поставщиков угля выявили в Южно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики РК.

«По итогам расследования в действиях 9 субъектов рынка были установлены нарушения антимонопольного законодательства в области конкуренции согласно ст. 169 Кодекса по антиконкурентным соглашениям, где согласно этому были составлены административные протоколы и наложены административные штрафы в размере Т9 млн и соответствующие материалы направлены в судебные органы для рассмотрения», — сообщили в департаменте КРЕМЗКиПП МНЭ РК по ЮКО в понедельник.

В ведомстве отметили, что расследование велось с 18 октября 2017 года по 15 января 2018 года. За указанный период антимонополисты проверили 13 субъектов угольного рынка.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Почти на Т500 тыс. оштрафованы владельцы АГЗС в Мангистауской области за ценовой сговор
  2. 5 компаний-поставщиков газа подозревают в ценовом сговоре в СКО
  3. Жители Усть-Каменогорска возмущаются низким качеством угля
  4. Среди уцелевших в сгоревшем пассажирском автобусе в Актюбинской области трое жителей ЮКО
  5. Более чем на треть снизилось количество суицидов среди подростков в Казахстане

Новости партнеров

Загрузка...