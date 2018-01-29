Сговор среди 9 поставщиков угля выявили в ЮКО

Астана. 29 января. КазТАГ – Сговор среди 9 поставщиков угля выявили в Южно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики РК.

«По итогам расследования в действиях 9 субъектов рынка были установлены нарушения антимонопольного законодательства в области конкуренции согласно ст. 169 Кодекса по антиконкурентным соглашениям, где согласно этому были составлены административные протоколы и наложены административные штрафы в размере Т9 млн и соответствующие материалы направлены в судебные органы для рассмотрения», — сообщили в департаменте КРЕМЗКиПП МНЭ РК по ЮКО в понедельник.

В ведомстве отметили, что расследование велось с 18 октября 2017 года по 15 января 2018 года. За указанный период антимонополисты проверили 13 субъектов угольного рынка.