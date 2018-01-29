В Алматы «заминировали» технический офис сотовой связи

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Алматы. 29 января. КазТАГ – Динара Жаркеева. В Алматы «заминировали» технический офис сотовой связи Beeline.

«Поступила информация, проводятся проверочные мероприятия», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек в понедельник.

Отмечается, что «заминировали» технический офис Beeline центра.

«Сегодня до обеда звонок поступил, что якобы в техническом офисе на пр. Суюнбая заложена бомба, мы передали информацию в компетентные органы. Приехали специалисты, эвакуировали сотрудников и провели необходимые мероприятия. Уже все закончилось и дали заключение, что можно приступить к работе», — сказал представитель компании Belline Алексей Бендзь.

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