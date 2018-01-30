Moody’s прогнозирует сдержанный рост экономики Казахстана из-за невысоких цен на нефть

Алматы. 30 января. КазТАГ – Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service прогнозирует сдержанный экономический рост в Казахстане в ближайшие годы из-за невысоких цен на нефть, говорится в новом отчете «Суверенные эмитенты – СНГ. Прогноз на 2018 год стабильный, поскольку здоровые темпы роста уравновешивают долговые, банковские и политические риски».

«Текущие уровни цен на нефть ослабляют давление на условия внешней торговли для России, Казахстана и Азербайджана. Однако оставаясь в невысоком диапазоне, они не позволят вернуться к темпам экономического роста, отмечавшимся до 2014 года, после их первоначального восстановления. Агентство Moody’s ожидает сохранения нефтяных цен в диапазоне от $40 до $60 за баррель в среднесрочной перспективе, что будет поддерживать сдержанный рост экономик стран-экспортеров нефти в ближайшие годы», — говорится в распространенном отчете.

Как отмечается, прогноз кредитоспособности стран, входящих в СНГ, на 2018 год является в целом стабильным благодаря хорошим темпам экономического роста и стабилизации цен на нефть после экономического шока, отмечавшегося во всем регионе в 2014-2016 годах.

«Однако из-за сохраняющегося высокого уровня государственного долга, высокой доли долга в иностранной валюте в экономике этих стран и структурных недостатков банковских систем страны СНГ уязвимы перед негативным шокам, которые могут возникнуть в случае резкого роста процентных ставок и/или значительного обесценения национальных валют в 2018 году», — подчеркивается в тексте.

Кроме того, политическая напряженность продолжает оставаться источником риска для экономической стабильности и проведения реформ в данном регионе, считают аналитики Moody’s.

«Уязвимость перед рисками наиболее высока у тех стран СНГ, у которых отмечается высокий и продолжающий повышаться уровень долга, а также низкая фискальная гибкость. В этом контексте, по оценкам агентства Moody’s, медианный уровень отношения государственного долга к ВВП вырастет в странах СНГ в 2018 году приблизительно до 55% с 32% в 2013 году», — уточняется в документе.

В частности, возможность для фискального маневра значительно сократились в Армении (B1 «стабильный»), Азербайджане (Ba2 «стабильный»), Украине (Caa2 «позитивный»), Белоруссии (Caa1 «стабильный») и Таджикистане (B3 «стабильный»), где резко увеличился объем государственного долга и выросли с низких уровней процентные платежи. Фактором, сдерживающим фискальную гибкость, также является существование большого объема обязательств по бюджетным расходам, которые с трудом поддаются ограничению.

Moody’s также отмечает, что восстановление российской экономики будет способствовать росту экспорта и объема денежных переводов между странами региона. Кроме того, поскольку большая часть торговых операций осуществляется в пределах региона, это поможет повысить спрос на товары и услуги во всех странах СНГ.

«Благоприятная экономическая ситуация дает возможность руководству стран восстановить фискальные буферы после увеличения дефицита бюджета и роста государственного долга с 2014 года, ускорить проведение экономических и институциональных реформ и провести работу над устранением структурных недостатков банковского сектора. Однако слабая институциональная среда, сама по себе и в сравнении с другими регионами, будет продолжать ограничивать эффективность проводимой политики», — говорится в отчете.

«Moody’s также отмечает, что влияние постепенного изменения условий финансирования на кредитоспособность стран учтено в их рейтингах. Однако их резкое и неожиданное изменение может оказать существенный негативный эффект на кредитоспособность многих стран СНГ, учитывая их высокий уровень государственного долга, низкое покрытие резервами предстоящих выплат по долговым обязательствам, большую долю долга в иностранной валюте и высокий уровень долларизации банковских систем», — указали аналитики.

«Кроме того, геополитические и внутриполитические риски, связанные с вероятными (со степенью вероятности от умеренной до высокой) событиями, которые могут иметь значительные последствия, останутся значимыми в 2018 году и могут создать угрозу для экономической стабильности и проведения реформ в странах СНГ», — считают в Moody’s.