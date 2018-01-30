До Т20 тыс. за тонну накручивали цены уличенные в сговоре продавцы угля в ЮКО

Шымкент. 30 января. КазТАГ – До Т20 тыс. за тонну накручивали цены уличенные в сговоре продавцы угля в Южно-Казахстанской области, сообщил заместитель руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (КРЕМиЗК) Бауыржан Таштанов.

«В ценовом сговоре заподозрены продавцы угля в ЮКО. Когда был в регионе ажиотаж, они подняли цену. Вместо 13 тыс. тенге за тонну продавали дороже, доходило до 20 тыс. тенге. Они сговорились поднять цену. Не обязательно должна быть устная или письменная договоренность. Если они параллельно подняли стоимость, то это уже антиконкурентное соглашение», — пояснил Б. Таштанов.

По его сведениям, в течение трех месяцев специалисты антимонопольного ведомства выявляли тех продавцов, кто вступил в сговор. Из 13 человек девятерых заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства. В отношении них составлены административные протоколы и выписаны штрафы в размере Т9 млн. Материалы переданы в административный суд Шымкента.

Как сообщалось, в действиях 9 субъектов угольного рынка ЮКО были установлены нарушения антимонопольного законодательства согласно ст. 169 Кодекса по антиконкурентным соглашениям.

Расследование велось с 18 октября 2017 года по 15 января 2018 года. За указанный период антимонополисты проверили 13 субъектов угольного рынка.