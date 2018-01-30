Глава театра «Сезам» требует возместить Т600 тыс., отданных в качестве взятки директору алматинского театра им. Ауэзова

Алматы. 30 января. КазТАГ — Динара Жаркеева. Глава общественного благотворительного творческого фонда «Сезам» Кайрат Баянов требует возместить Т600 тыс., отданных в качестве взятки директору Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова в Алматы Ерлану Билалову, передает корреспондент агентства.

«В связи с тем, что мы не получили возможность ознакомиться с материалами дела, мы выдвинули ходатайство о признании Баянова гражданским истцом в уголовном процессе. Поскольку обвинительным актом уже установлено и сам обвиняемый на сегодняшний день не отрицает, что он получал от Баянова денежную сумму в размере Т600 тыс. Мы подали данный гражданский иск для того, чтобы вернуть эту сумму владельцу. Общая сумма расходов — 600 тыс. тенге — это та сумма, которую Баянов сам лично передавал из своих средств. Они не были приобщены к материалам уголовного дела. Приобщены были только те денежные средства, которые были следователем получены в рамках данной операции», — сказала адвокат К. Баянова Рамиля Мухамадиева во вторник.

При этом она отметила, что ее подзащитный обращался с заявлением о вымогательстве.

«Получается, он получил взятку 2 января, получил взятку четвертого. 4 января он действительно не мог воспользоваться данными денежными суммами, потратить их, однако 2 января он получил эту сумму. Он ее не отрицает, это указано в обвинительном акте. В его подтверждающих допросах. Я считаю, что действительно из-за того, что сам Баянов не владеет юриспруденцией, не обращался до этого ни к кому из специалистов, он оказался свидетелем. То есть он фактически обратился с заявлением о вымогательстве, но оно было квалифицировано на сегодняшний день только как получение взятки», — добавила адвокат.

Таким образом, К. Баянов требует вернуть ему сумму взятки — Т600 тыс., Т50 тыс., потраченные на оплату адвоката и Т21 тыс. — прочие расходы, связанные с уголовным производством.

При этом прокурор Мадияр Кудиярбек и адвокат подсудимого высказались против удовлетворения ходатайства Р. Мухамадиевой, так как К. Баянов не проходит по делу потерпевшим. После этого судья удалился в совещательную комнату для вынесения постановления.

Дело в отношении Е. Билалова проходит в Алмалинском районном суде под председательством судьи Куаныша Арипова.

Ранее Е. Билалов заявил в суде, что полученные от К. Баянова Т600 тыс. потратил в счет уплаты долгов.

Напомним, Е. Билалов, являясь директором РГКП «Казахский государственный академический театр драмы им.М.Ауэзова», подозревается в получении взятки на сумму Т1,5 млн от президента общественного благотворительного творческого фонда «Сезам» за аренду для проведения на базе театра детских представлений в новогодний период.

В связи с полным признанием вины директор театра не задерживался.

Е. Билалов является директором Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова с 27 апреля 2015 года. Он заслуженный деятель РК, лауреат премии Союза молодежи РК, кавалер ордена «Намыс» имени Б. Момышулы, кавалер ордена «Курмет». Сыграл множество ролей в театре и кино.