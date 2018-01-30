Алматы. 30 января. КазТАГ – До 1,55 тыс. с каждой стороны планируют сокращение числа стратегических боезарядов к 5 февраля Россия и США, сообщает ТАСС.

«Мы работаем над СНВ-3 (договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – КазТАГ), и мы стремимся к числу 1,55 тыс. боезарядов к 5 февраля. 5 февраля США достигнут всех целей, и Россия, я думаю, тоже сделает это. Мы работаем в позитивном направлении в отношении СНВ-3. Я называю его «момент воодушевления». После 5 февраля работа не остановится, работа будет более интенсивной. Тот факт, что мы подходим к этой дате достижения целей, внушает доверие», — заявил во вторник посол США в РФ Джон Хантсман.

Дипломат подчеркнул, что США не планируют выходить из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Мы хотим, чтобы все участники соблюдали его положения, мы продолжим говорить об этом. Россия уже назвала класс вооружений, о котором идет спор. Необходимо прийти к какому-то решению, договор РСМД не отложен. За последние 30 лет был достигнут большой прогресс, и то доверие, которое было достигнуто в результате соглашения, очень важно», — добавил Д. Хантсман.

Напомним, 19 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал модернизировать международную систему разоружения. По его словам, наблюдается снижение степени взаимного доверия по ядерным и другим вопросам между США и Россией. Как отметил генсек ООН, под угрозой оказались важнейшие соглашения по сокращению стратегических вооружений, согласованные во время и после «холодной войны». А. Гутерриш выразил тогда опасение, что «после истечения в 2021 году срока действия нового договора о СНВ, судя по всему, новых переговоров по контролю над вооружениями проводиться не будет».

Схожую позицию на заседании совета безопасности ООН выразил и президент РК Нурсултан Назарбаев. В частности, глава государства призвал мировое сообщество усилить контроль над созданием новых военных технологий.