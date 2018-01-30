Караганда. 30 января. КазТАГ — Подписано положение о повышении зарплат работников «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), сообщил председатель профсоюза угольщиков «Коргау» Марат Миргаязов.

«Повышение произошло для работников подземных групп угольного департамента и железорудного месторождения Атасу ТОО «Оркен» на 30% плюс индексация заработной платы в размере 3,55% согласно коллективному договору. Для поверхностных работников угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» размер повышения заработной платы должен был решиться до 26 января 2018 года. На сегодня договоренность по этому вопросу достигнута. Соответствующее положение уже подписано», — сообщил М.Миргаязов во вторник.

По его словам, до 33% будет повышена заработная плата для всех низкооплачиваемых категорий работников поверхностных предприятий.

«Для остальных категорий разработана градация повышения заработной платы. Профсоюз подписал такое соглашение при условии, что ни одно наше предприятие не будет передано никому на условиях аутсорсинга и аутстаффинга. Согласованный размер повышения зарплаты для подземных и поверхностных работников угольного департамента — это максимум, что можно было сделать в создавшейся ситуации», — добавил М.Миргоязов.

Напомним, в распространенном сообщении компании АМТ говорилось, что с 1 января 2018 года будет повышение тарифов и окладов работникам, находящимся в списочной численности АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Оркен». Для работников подземных групп угольного департамента и железорудного месторождения Атасу ТОО «Оркен» − на 30% плюс индексация заработной платы в размере 3,55% согласно коллективному договору.

Как сообщалось ранее, 11 декабря 2017 года сотни горняков АМТ в Карагандинской области отказались подниматься на поверхность, выдвинув ряд требований. Основным было повышение заработной платы на 100%. Протест затронул несколько шахт, он продолжался 4 дня.

В разгар забастовки горняков в декабре министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова привела данные о том, что минимальная заработная плата в шахтах составляет около Т320 тыс. (более $900). Шахтеры заявили, что получают от Т120 тыс. до Т210 тыс. Позже министерство сообщило, что проведет служебную проверку из-за расхождений в официальных данных о размерах зарплаты шахтеров.