Костанай. 30 января. КазТАГ – На 2 года посадили за взятку в Т40 тыс. экс-следователя дела об избиении со смертельным исходом в Костанае, передает корреспондент.

«Экс-следователь следственного отдела управления внутренних дел города Костаная Даурен Нурпеис 1993 года рождения признан виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы», — сообщили во вторник в пресс-службе Костанайского областного суда.

По материалам дела, в период с ноября по декабрь 2017 года Д. Нурпеис в ходе расследования уголовного дела в отношении С. Анапина по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, установил, что гражданин М. Сейлхан является свидетелем преступления, и что он же, со слов задержанного С. Анапина, причинил ему телесные повреждения.

«Далее Д.Нурпеис предложил М. Сейлхану решить вопрос об уголовной ответственности за Т40 тыс. Однако М. Сейлхан, согласившись на такую сумму при встрече с Д. Нурпеисом, позже написал заявление в антикоррупционную службу. 20 декабря отец экс-следователя Д. Нурпеиса был задержан с поличным, так как сын попросил отца принести деньги. Подозреваемый сообщил, что отец не знал о его умысле», — поясняется в сообщении.

Свою вину теперь уже бывший полицейский признал и пояснил, что пошел на это ради того, чтобы получить недостающую сумму на лечение своего маленького ребенка. Д. Нурпеис будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности. Он лишен звания лейтенанта и права работы в правоохранительных органах.