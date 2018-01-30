Страховой рынок Казахстана не соответствует потребностям экономики, считают в Нацбанке

Алматы. 30 января. КазТАГ – Отечественный рынок страхования пока не соответствует потребностям казахстанской экономики, считает заместитель председателя Национального банка РК (НБРК) Жанат Курманов.

«Страховой рынок пока не соответствует потребностям экономики, не стал эффективным инструментом защиты интересов населения и бизнеса, однако имеет значительный нереализованный потенциал развития», — заявил он в интервью, размещенном на сайте регулятора.

Этот вывод зампред НБРК сделал на основе показателей доли страховых премий в валовом внутреннем продукте и их размера на душу населения в стране.

«В Казахстане эти показатели в 2016 году составили 0,8% и 20 104 тенге, а это 84-е и 73-е место в мире, соответственно», — отметил он.

Для сравнения Ж. Курманов привел размер доли страховых премий в ВВП в других странах и регионах. В России, по его информации, она составляет 1,36%, в Украине — 1,41%, в странах Центральной и Восточной Европы — 1,92%, в развивающихся странах, за исключением Китая, — 2,53%, тогда как в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 7,6%.

В то же время он обратил внимание, что совокупные активы страховых компаний Казахстана за последние 5 лет выросли более чем в 2 раза и составили на 1 января 2018 года Т927 млрд. При этом только объем собранных страховых премий за 2017 год, по его данным, достиг Т370 млрд.

«Из них около половины составляет добровольное имущественное страхование и по четверти — добровольное личное страхование и обязательное страхование», — отметил Ж. Курманов.