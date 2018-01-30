Алматы. 30 января. КазТАГ — В Алматы началась подача тепла в жилые дома микрорайона «Таугуль» после прорыва тепломагистрали, сообщает ТОО «Алматинские тепловые сети».

«Аварийные работы по восстановлению теплоснабжения в микрорайоне «Таугуль», расположенного на территории Ауэзовского района Алматы, полностью завершены. Сейчас идет запуск теплотрассы и заполнение ее теплоносителем. В ближайшие часы люди почувствуют в своих квартирах тепло», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Как пояснили коммунальщики, последствия прорыва, произошедшего утром минувшего понедельника на теплосети, проходящей по территории микрорайона «Таугуль» вблизи пересечения улиц Пятницкого и Сулейменова, аварийные бригады ТОО «Алматинские тепловые сети» ликвидировали всю минувшую ночь.

Время аварийно-восстановительных мероприятий было продлено до утра текущих суток из-за возникших сложностей при замене вышедшего из строя сегмента магистрального трубопровода, проходящего в непосредственной близости от других подземных коммуникаций, на новый.

В Алматы из-за прорыва тепломагистрали на несколько часов отключено отопление в мкр. Таугуль.