У людей с генетическими нервно-мышечными заболеваниями появился свой родительский фонд

Общество 391 0
Асет Имангалиев, учредитель ОФ «Өмірге сен», о ключевых проблемах при миопатии Дюшена и спинальной мышечной атрофии

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