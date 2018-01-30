Караганда. 30 января. КазТАГ — Суд Караганды признал банкротом корпорацию «Мегаспорт» с кредиторской задолженностью Т2 млрд, передает корреспондент КазТАГ.

«Признать банкротом и ликвидировать ТОО «Корпорация Мегаспорт». Возбудить конкурсное производство, срок процедуры конкурсного производства установить 6 месяцев. Права управления имуществом и делами ТОО «Корпорация Мегаспорт» переходят к временному управляющему», — говорится в решении специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС) Карагандинской области от 29 января.

Как уточнили в СМЭС, 25 февраля 2016 года департаментом государственных доходов Астаны была начата налоговая проверка ТОО «Корпорация Мегаспорт», а 7 июля 2017 года компании было вручено уведомление о результатах проверки с требованием об уплате налогов в размере Т1 214 979 677 в УГД по району им. Казыбек би ДГД Карагандинской области и Т20 643 292 — в УГД по Сарыаркинскому району ДГД Астаны. В отношении ТОО было возбужденно уголовное дело по признакам ст. 245 (уклонение от уплаты налога и других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК.

«Основанием к доначислению налогов послужили взаиморасчеты корпорации с ТОО «КызылжарБурСтрой», ТОО «Ахмадей», ТОО «Баштам», ТОО «Сапа-Сити-2010», ТОО «ДАК Опт трейд», ТОО «УМАР-2012», ТОО «Тагир СЛ 14», ТОО «Sa-Ти СК». (…) Постановлением СМАС г. Астаны от 21 сентября 2017 года было принято решение взыскать с ТОО «Корпорация Мегаспорт» суммы штрафа в размере Т73 035 603. Также у ТОО имеются и другие кредиторы, сумма задолженности составляет Т2 069 611 511», — говорится в исковом судебном заявлении.

В документе указано, что в настоящее время — с учетом вышеизложенных взысканий, невозможностью исполнения в течение 5 мес. налоговых обязательств ввиду отсутствия денежных средств на банковских счетах — принято решение о применении процедуры банкротства.

Корпорация «Мегаспорт» занималась торговлей спортивными товарами на территории Казахстана.