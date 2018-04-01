9 человек погибли и еще около 50 могут находиться под завалами обрушившейся гостиницы в Индии

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Алматы. 1 апреля. КазТАГ – 9 человек погибли и еще около 50 могут находиться под завалами обрушившейся гостиницы в Индии, сообщает ТАСС.

«Не менее 9 человек погибли и один серьезно пострадал при обрушении четырехэтажной гостиницы в г. Индаур в центральной Индии. Под завалами могут находиться около 50 человек», — говорится в сообщении в воскресенье.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу.

«Под развалинами отеля могут находиться много людей. Спасательная операция продолжается», — заявил мэр Индаура Малини Гаур.

Отмечается, что под обломками могли оказаться и случайные прохожие.

«Причиной инцидента мог стать автомобиль, ехавший на большой скорости и врезавшийся в здание. Однако официального подтверждения данной информации нет», — сказано в сообщении.

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