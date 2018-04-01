Более 400 жителей Зыряновского района ВКО эвакуированы из-за сложной обстановки с подтоплениями

Астана. 1 апреля. КазТАГ – Более 400 жителей Зыряновского района Восточно-Казахстанской области эвакуированы из-за сложной обстановки с подтоплениями, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел РК.

«Сложная обстановка сложилась в Зыряновском районе. В результате подтоплений спасателями было эвакуировано более 400 человек. Большинство людей остаются у родственников, 70 человек временно размещены в пункте эвакуации. Вода подтопила дома и придворовые участки не только в 9 поселках района (Зубовск, Соловьево, Тургусун, Первороссийское, Малеевск, Чапаево,3 Снегирево, Крестовка, Парыгино), но и в самом г. Зыряновск», — сообщили в КЧС МВД РК в воскресенье.

Как уточнили спасатели, в административном центре Зыряновского района было подтоплено 105 жилых домов, более 200 человек были эвакуированы.

«За сутки по ВКО из 263 жилых домов была откачена вода. В работах были задействованы силы и средства спасательных подразделений и коммунальных служб. Согласно оперативным данным, откачено более 70 тысяч кубометров воды, уложено около 700 мешков с инертным материалом. В ликвидации последствий подтоплений по области было задействовано около 1 тыс. человек. Основная масса людей – сотрудники различных подразделений КЧС МВД РК», — говорится в сообщении.

Непосильную помощь, отметили в ведомстве, оказывают представители местных исполнительных органов, национальной гвардии и полицейской службы. Для работ было задействовано 183 единицы техники, более 90 водооткачивающих средств, 9 лодок.

«Основная работа по откачке воды развернулась в г. Семей. Из 246 домов вода была отведена, еще из 11 – в с. Тургусун Зыряновского района, 2 – в с. Барлык Катон-Карагайского района и 4 дома – в с. Рулиха Шемонаихинского района», — проинформировали спасатели.

Отмечается, что для оказания помощи в аварийно-спасательных и неотложных работах восточно-казахстанским спасателям помогает группировка сил и средств КЧС МВД РК из числа спасателей ДЧС г. Алматы, Алматинской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областей.

«Тем временем, в Кокпектинском районе в результате обильного снеготаяния и осадков в виде дождя талыми водами с горной местности заполнены водохранилища Лайлинское и Карповка в районе с.Самарское и Пантелеймоновка. В настоящее время, на Лайлинском водохранилище с. Самарское производится сброс воды через аварийный водосброс и канал в Ешкибайское водохранилище», — добавили в КЧС МВД РК.

Сообщается, что силами местных исполнительных органов ведутся берегоукрепительные работы.

«Среди населения, проживающих, вдоль береговой линии с. Самарское производилось оповещение. Часть людей покинули свои дома, некоторые от эвакуации отказались. На 21.00 часов перелив через дамбу на водохранилища прекратился. В ДЧС ВКО в круглосуточном режиме работает оперативный штаб, в зонах подтопления организована работа психологов с населением. На реках продолжается вестись мониторинг. Выставлены посты наблюдения», — сообщили в комитете.