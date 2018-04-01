До $1 трлн прогнозируется рост мирового рынка устройств для умного дома до 2022 г.

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – До $1 трлн прогнозируется рост мирового рынка устройств для умного дома до 2022 года, сообщает iXBT.com.

«Рынок устройств умного дома к 2022 году достигнет почти $1 трлн. В прошлом году в мире было реализовано 433,1 млн устройств умного дома, что соответствует росту на 27,6%. На ближайшие 5 лет среднегодовые темпы роста составят примерно 18,5%, что позволит к 2022 году достичь отметки в 939,7 млн устройств», — говорится в сообщении в воскресенье.

Наиболее крупным, по данным аналитиков, является рынок домашних мультимедийных технологий с выходом в интернет – умные телевизоры, медиаплееры и прочие видеоустройства.

«В прошлом году этот рынок оценивался в $133 млрд, а к 2022 году вырастет до $201 млрд, что будет соответствовать примерно 9% росту каждый год. К слову, это хоть и самый крупный, но наиболее медленно растущий рынок», — отмечают эксперты.

С $4,27 млрд до $12,1 млрд прогнозируется в ближайшие 5 лет рост рынка домашних систем безопасности.

«Умные акустические системы покажут наилучший рост (32% в год), так что в 2022 году выручка на этом рынке составит $17,4 млрд против $4,4 млрд в прошлом году», — сказано в сообщении.

Также прогнозируется динамичный рост на рынке осветительных приборов со smart-технологиями и рынок умных термостатов.

«Оба направления будут расти примерно на 17% ежегодно», — прогнозируют наблюдатели.