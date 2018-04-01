Алматы. 31 марта. КазТАГ – Швеция ввела климатический налог на авиаперелеты, сообщают «Известия».

«За любой авиаперелет из аэропортов Швеции страна будет брать климатический авианалог. Новая мера касается не пассажиров, а компаний-авиаперевозчиков. При перелете внутри Швеции или ЕС сумма налога составит 60 крон за каждый вылет, на все остальные рейсы – в зависимости от расстояния», — говорится в сообщении в воскресенье.

Сообщается, что самый дорогой полет обойдется в 400 крон.

«Это не имеет прямого влияния на выбросы, но не это важно, просто следует начать где-то для того, чтобы платить за влияние на климат в связи с полетами», — пояснил эксперт по вопросам транспорта управления охраны окружающей среды Швеции Матс Бьерселль.

Вместе с тем, отмечается, что новый налог был принят в Швеции неоднозначно. При этом, если в 2017 году данный налог поддержали 44% опрошенных, то в этом году за него высказались уже 53% респондентов.

1 шведская крона = Т38.