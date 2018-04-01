Крупнейший почтовый оператор Германии уличен в продаже данных своих клиентов политическим партиям

Алматы. 1 апреля. КазТАГ — Крупнейший почтовый оператор Германии Deutsche Post уличен в продаже данных своих клиентов политическим партиям, сообщает ТАСС.

«Почтовый концерн Deutsche Post собирал данные своих клиентов и предлагал их купить политическим партиям для использования во время предвыборной гонки в 2017 году. Продажа осуществлялась с 2005 года через «дочку» концерна – компанию Deutsche Post Direkt. В 2017 году часть информации о клиентах для анализа политических предпочтений приобрели Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и Свободная демократическая партия», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что обе политические силы подтвердили приобретение данных, а в Deutsche Post подчеркнули, что не передавали персональную информацию, в частности, адреса, и придерживались действующего законодательства.

«В то же время речь может идти о таких сведениях, как пол, образование, покупательная способность, возраст, ситуация с жильем, владение автомобилем», — сказано в сообщении.