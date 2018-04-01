Британские власти опасаются наплыва членов международной оргпреступности из-за Brexit

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Британские власти опасаются наплыва членов международной оргпреступности из-за выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit), сообщают «Известия».

«МВД Великобритании предполагает, что упрощенная регистрация приезжающих в страну привлечет на остров представителей оргпреступности. Изменить правила въезда планируется после Brexit», — говорится в сообщении в воскресенье.

Опасения британских властей стали известны после того, как в распоряжении британских СМИ оказался внутренний документ МИД Великобритании.

«В приоритете будет выдача регистрации, а не отказ. В новой схеме регистрации станет необязательным предъявлять медстраховку и сведения о рабочем стаже и текущем трудоустройстве», — сказано, в частности, в документе.

Британская полиция заверяет, что все заявители должны будут пройти проверку на предмет криминального прошлого. Однако для участия в программе регистрации 3,5 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании, аккредитовано лишь 200 полицейских.

Напомним, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2017 года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года. Уже названы точная дата и время выхода – 29 марта в 23.00 по лондонскому времени (05.00 аст).