Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Первые после Олимпиады-2018 совместные военные учения начали США и Южная Корея, сообщает РБК.

«Вооруженные силы США и Южной Кореи начали совместные военные учения. Всего учения продлятся на протяжении 4 недель. Длительность маневров была сокращена до месяца, потому что в них не будут задействована стратегическая военная техника США, такая как авианосцы и атомные подводные лодки», — сообщили в министерстве обороны Республики Корея в воскресенье.

Отмечается, что в рамках учений 8 апреля будет проведена тренировка высадки на территории Южной Кореи, в которой будет принимать участие многоцелевой десантный корабль американского флота США USS Wasp водоизмещением 40,5 тонн и корабль USS Bonhomme Richard такого же класса, на борту которых будут расположены истребили F-35B. Кроме того, 23 апреля планируется провести маневры, в которых примут участие 12,2 тыс. американских военнослужащих.