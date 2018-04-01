Путин принял заявление Тулеева об отставке после пожара с массовыми жертвами в Кемерово

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Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Президент РФ Владимир Путин принял заявление Амана Тулеева об отставке с поста губернатора Кемеровской области после пожара с массовыми жертвами в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», сообщает ТАСС.

«В связи с заявлением губернатора Кемеровской области А. Тулеева о досрочном прекращении полномочий (…) постановляю: принять отставку губернатора Кемеровской области А. Тулеева по собственному желанию. Назначить Сергея Цивилева временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области», — говорится в указе главы РФ в воскресенье.

А. Тулеев подал заявление об отставке 1 апреля. По мнению теперь уже экс-губернатора, его решение является «единственно верным» после случившейся трагедии.

Напомним, 25 марта на 4-м этаже ТРЦ «Зимняя вишня» в российском Кемерово возник пожар. По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека.

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