Проект заявления совбеза ООН по ситуации в сектора Газа был заблокирован США

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Проект заявления совета безопасности ООН по ситуации в сектора Газа был заблокирован США, сообщает «Коммерсант».

«Предложенный Кувейтом проект заявления совета безопасности ООН по ситуации в секторе Газа заблокирован. В проекте документа, в частности, говорится, что СБ ООН выражает глубокую озабоченность ситуацией на границе с сектором Газа и с гибелью невинных палестинцев. Также СБ ООН призвал к независимому и прозрачному расследованию всех инцидентов в секторе Газа и к соблюдению международного законодательства в сфере прав человека», — говорится в сообщении в воскресенье.

Напомним, 31 марта в ООН сообщили о том, что в результате столкновений на границе Израиля и сектора Газа погибли не менее 15 палестинцев и около тысячи пострадали. Отмечалось, что израильские военные применили боевые патроны. В связи с инцидентом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал провести тщательное и открытое расследование.

Ситуация между израильтянами и палестинцам резко обострилась после того, как президент США Дональд Трамп 6 декабря 2017 года заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива.

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля.