Более трети проб пищевой продукции в Актюбинской области не соответствуют техрегламентам безопасности

Актобе. 2 апреля. КазТАГ – 38% проб пищевой продукции в Актюбинской области не соответствуют техрегламентам безопасности, сообщили в региональном департаменте охраны общественного здоровья.

По данным ведомства, в рамках мониторинга безопасности продукции в марте 2018 года проводился закуп реализуемой продукции — мяса птицы, молочной продукции. Всего отобрано и исследовано 63 пробы, в том числе молочной продукции — 45 проб, мяса птицы — 18 проб.

«Из отобранных 63 проб пищевой продукции несоответствие требованиям технических регламентов выявлено в 38% продукции. В том числе в 37,5% выявлены несоответствия по микробиологическим показателям (бактерии группы кишечной палочки, общего бактериального загрязнения, Salmonella enteritidis); по физико-химическим показателям и по маркировке — 62,5% (массовая доля жира и жирно-кислотный состав, маркировка)», — сказали корреспонденту КазТАГ в ведомстве.

В частности, по результатам лабораторных исследований бактерии группы кишечной палочки, общего бактериального загрязнения, Salmonella enteritidis выявлены в полуфабрикате из мяса курицы, утки производства ОАО «Смолевичи Бройлер» Республики Беларусь, производства ООО «Чебаркульская птица», ООО «Утиные фермы» ПАО «Уральский бройлер» РФ.

В 3-х пробах молочной продукции выявлено несоответствие по микробиологическим показателям: в сметане «Домик на хуторе» 20% (ООО «Карагачский молокозавод» РФ) обнаружены дрожжи и плесень; в молоке цельное сгущенное с сахаром «Главпродукт», производитель ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» — бактерии кишечной палочки, общего бактерильного загрязнения и др.

Шесть проб молочной продукции не соответствуют по физико-химическим показателям: массовой доле жира, плотности, сухому обезжиренному молочному остатку и по жирно-кислотному составу. В их числе — молоко ультрапастеризованное жирностью 3,2% (ООО «Саратовский молочный комбинат», ООО «Гринвиль» РФ и др.).

Выявленные несоответствия в молочной продукции по жирно-кислотному составу указывают на фальсификацию данной продукции.

«По выявленным нарушениям субъектам частного предпринимательства выдано 5 предписаний об устранении нарушений требований законодательства РК в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Внеплановые проверки по выполнению предписаний находятся в работе», — добавили в ведомстве.