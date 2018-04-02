В Алматы задержаны несколько сотрудников обыскиваемых редакций СМИ

Новости 84 0
Бедность уже не кризисное, а естественное явление Бедность уже не кризисное, а естественное явление
4019

Алматы. 2 апреля. КазТАГ — В Алматы задержаны несколько сотрудников обыскиваемых редакций Ratel.kz и Forbes Kazakhstan, сообщил журналист портала Ratel.kz Вадим Борейко.

«Задержаны в Ratel: Марат Асипов (главный редактор — КазТАГ), Сапа Мекебаев (заместитель главного редактора — КазТАГ), Анна Калашникова (обозреватель — КазТАГ). Их повезли на допрос в ДВД», — написал В. Борейко в Facebook в понедельник.

Также, по его данным, задержан заместитель редактора журнала Forbes Kazakhstan Александр Воротилов.

Как сообщалось, в Алматы в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz проводятся обыски.

Похожие материалы:

  1. В Алматы в редакциях двух СМИ проводится обыск
  2. Несколько улиц перекроют в Алматы с 19 марта в связи с празднованием Наурыза
  3. Пр. аль-Фараби перекроют в Алматы в связи с проведением весеннего забега
  4. Около 100 беременных или только что родивших женщин задержаны в Турции
  5. В Астане в понедельник прогнозируется ясная погода, в Алматы возможен снег

Новости партнеров

Загрузка...