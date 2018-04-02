В Алматы задержаны несколько сотрудников обыскиваемых редакций СМИ

Алматы. 2 апреля. КазТАГ — В Алматы задержаны несколько сотрудников обыскиваемых редакций Ratel.kz и Forbes Kazakhstan, сообщил журналист портала Ratel.kz Вадим Борейко.

«Задержаны в Ratel: Марат Асипов (главный редактор — КазТАГ), Сапа Мекебаев (заместитель главного редактора — КазТАГ), Анна Калашникова (обозреватель — КазТАГ). Их повезли на допрос в ДВД», — написал В. Борейко в Facebook в понедельник.

Также, по его данным, задержан заместитель редактора журнала Forbes Kazakhstan Александр Воротилов.

Как сообщалось, в Алматы в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz проводятся обыски.