Алматы. 2 апреля. КазТАГ — Казахстанские нотариусы получили список проблемных объектов Астаны, сообщает «Елорда Инфо».

«Я лично была в нескольких нотариальных палатах. У них везде на столах лежат списки ЖСК, по которым нельзя проводить сделки. Списки объектов. Но есть такой момент, там указаны ЖСК новые. У нотариусов лежит список с названием нашего ЖСК. Но люди приходят заключать сделки не с договором ЖСК «Феникс-Столичный, а с ЖСК «Толенды». Поэтому безопаснее будет и старого застройщика тоже указать», — рассказала председатель ЖСК «Феникс-Столичный» Жанар Дюсенова на межведомственной комиссии акимата Астаны в понедельник.

В свою очередь член МВК Татьяна Чурсина поддержала председателя ЖСК. По ее словам, нужно уточнить и старое ЖСК, и новое.

«Иначе сейчас получается, что нельзя заключать сделки с документами ЖСК «Феникс-Столичный». Но у нас нет таких документов. Никто с нашими документами к ним не идет», — отметила Ж.Дюсенова.

Всего в списке запрещенных объектов — 39 жилых комплексов. Один из них — ЖК «Столичный-2».

Отмечается, что проблемный ЖК «Столичный-2» по проспекту Сарыарка – улица Абая отчужден по прокурорскому иску жилищно-строительному кооперативу «Феникс-Столичный» в 2017 году. Сейчас «Столичный-2» принадлежит этому ЖСК. В этом кооперативе объединились инвесторы, решившие достроить дом совместно с госорганами. Жилой комплекс вошел в программу «Нурлы жер».

Застройщик и председатель ЖСК «Толенды» Айдын Байжуманов сейчас осужден на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества за двойные продажи и мошенничество. Он завладел деньгами 695 инвесторов и причинил им ущерб почти на Т7 млрд.