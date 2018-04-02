Цены на продовольственные товары в Казахстане в марте за год выросли на 5,5%

Астана. 2 апреля. КазТАГ — Цены на продовольственные товары в Казахстане в марте 2018 года за год выросли на 5,5%, сообщила пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

«Цены на продовольственные товары в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года выросли на 5,5%», — говорится в сообщении.

Согласно статданным, цены на алкогольные напитки повысились на 10,4%, молочные продукты – на 9,7%, кондитерские изделия – на 8,3%, рыбу и морепродукты – на 8,2%, булочные и мучные изделия – на 6,7%, фрукты и овощи – на 6,3%, кофе, чай и какао – на 4,1%, макаронные изделия – на 1,9%, хлеб – на 0,8%, муку – на 0,6%.

Вместе с тем крупы подешевели на 19,1%, сахар – на 15,1%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за указанный период составил 8,5%. Уровень цен на говядину стал выше на 10,1%, конину, колбасные изделия – на 8,5%, баранину – на 8,4%, свинину – на 8,1%, мясо птицы – на 3,5%.