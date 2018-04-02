Уточнен республиканский бюджет Казахстана на 2018 г.

Астана. 2 апреля. КазТАГ — На общественном совете в министерстве финансов РК обсуждены основные приоритеты и направления уточнения республиканского бюджета на 2018 год, сообщается на сайте минфина.

«Как отметил заместитель директора департамента бюджетного планирования минфина Олжас Бейсембаев, республиканский бюджет текущего года был уточнен в связи с тем, что потребовалось финансовое обеспечение исполнения ряда поручений главы государства, озвученных в нынешнем послании», — говорится в сообщении.

«По его словам, средства пойдут на повышение заработной платы учителей на 30-50%, введение нового пособия лицам, осуществляющим уход за совершеннолетними инвалидами, развитие агропромышленного комплекса и аграрной науки, обеспечение питьевой водой сельских населенных пунктов», — поясняется в информации.

«Следующим приоритетом уточнения бюджета является финансовое обеспечение «Пяти социальных инициатив президента», в частности, это третья инициатива «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение проживания студенческой молодежи», и четвертая «Расширение микрокредитования»», — добавил О.Бейсембаев.

«В результате параметры уточненного республиканского бюджета на 2018 год будут скорректированы и составят: поступления – 8 трлн 759,7 млрд тенге; расходы – 9 трлн 643 млрд. тенге; дефицит – 883,3 млрд тенге», — уточняется в информации.