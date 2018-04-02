Экс-вице-премьеру КР предъявлены обвинения за «ложное сообщение об акте терроризма» в день инаугурации президента

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Экс-вице-премьеру, бывшему председателю фонда по управлению госимуществом Дуйшенбеку Зилалиеву предъявлены обвинения за «ложное сообщение об акте терроризма» в день инаугурации президента, передает КирТАГ.

«Уголовное дело в отношении Д. Зилалиева завершено. Ему предъявлено обвинение по статье 228 части 1 УК КР (ложное сообщение об акте терроризма)», — сообщили в ГКНБ КР в понедельник.

После того как Д.Зилалиев и его адвокат ознакомятся с материалами уголовного дела, оно будет направлено в генпрокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по показаниям курсантки Академии МВД КР, которая 24 ноября 2017 года, в день инаугурации президента, несла службу на правительственной трассе. Она заявила, что к ней подъехал Lexus, в салоне которого находился Д. Зилалиев, возглавлявший тогда фонд по управлению государственным имуществом при правительстве КР (ФУГИ).

По ее словам, чиновник сказал: «Сейчас здесь все взорвется». Затем автомобиль продолжил движение. По заявлению курсантки правоохранительные органы искали взрывное устройство на пересечении пр. Чингиза Айтматова и ул. Московской. По факту заведомо ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве было возбуждено уголовное дело. Сам Д.Зилалиев утверждал, что действительно останавливался на перекрестке и сделал замечание курсантке. «Девушка неверно расслышала и растолковала слова», — заявлял он.

Д.Зилалиев подал в отставку с поста главы ФУГИ в связи с возбуждением уголовного дела.