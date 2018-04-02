В Казахстане введена в действие автоматизированная система таможенного и налогового администрирования

Астана. 2 апреля. КазТАГ – С 1 апреля введены в опытную эксплуатацию все режимы таможенного декларирования, внедряемые комитетом государственных доходов (КГД) министерства финансов РК, сообщила пресс-служба минфина.

«Внедрение интегрированного таможенного компонента автоматизированной системы таможенного и налогового администрирования – «Астана-1» — в КГД МФ РК на базе разработанной ЮНКТАД актуальной версии (…) позволит оптимизировать таможенные процедуры и сократить административные и временные издержки участников внешнеэкономической деятельности РК», — говорится в распространенном сообщении.

Как поясняется, система будет охватывать все таможенные процедуры и операции, и интегрироваться с налоговыми базами данных КГД МФ РК, а также осуществлять информационное взаимодействие с другими государственными органами РК.

«Сам процесс оформления — от ввоза товара до его очистки – (…) позволяет участникам ВЭД, находясь на единой информационной платформе, производить любые операции — от подачи предварительной информации до контроля после выпуска товара», — отмечается в сообщении.

Система предоставляется пользователям бесплатно, уточнили в минфине.

«Декларант может производить все таможенные операции, не покидая офиса, ему нужно иметь лишь доступ к интернету. Среди очевидных плюсов — возможность формирования предварительной информации, которая в последующем преобразовывается в транзитную декларацию. После прибытия товара в пункт назначения она учитывается при формировании электронного документа хранения, который, в свою очередь, автоматически используется при формировании декларации на товары», — указали в ведомстве.

«В отличие от ранее действующей программы новый формат позволяет не только автоматически зарегистрировать, но и также автоматически выпустить декларацию по «зеленому» коридору, что позволяет практически исключить прямой контакт между УВЭД и специалистом таможенного оформления. Время на обработку и выпуск деклараций по зеленому коридору составило не более 1 минуты. Раньше на подобные экспортные процедуры уходило от 55 минут, причем участникам внешнеэкономической деятельности необходимо было прийти в таможенный орган лично», — утверждают разработчики.

«Все таможенные формальности, начиная с предварительного информирования, пересечения таможенной границы, контроля доставки товаров, (…) выпуска товаров и вплоть до контроля убытия товаров со складов временного хранения будет производиться органами государственных доходов, таможенными представителями, владельцами складов временного хранения, декларантами и таможенными перевозчиками по принципу одного окна в одной информационной системе Астана-1», — заключается в сообщении.