Генсек ООН призвал обеспечить соблюдение прав людей с аутизмом

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Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Международное сообщество должно предпринять все меры для того, чтобы люди, страдающие аутизмом, могли жить полноценной жизнью, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи со Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма.

«В этот день мы подчеркиваем необходимость соблюдения прав людей с аутизмом и выступаем против дискриминации. В нынешнем году особое внимание уделено вопросу о правах женщин и девочек, страдающих аутизмом», — цитирует А. Гутерриша агентство ТАСС в понедельник.

Как отметил генсек ООН, всемирный день распространения информации о проблеме аутизма — «это повод вновь подчеркнуть нашу решимость содействовать полноценному участию в общественной жизни людей, страдающих аутизмом, и добиться того, чтобы им была оказана необходимая помощь в реализации их прав и свобод».

Решение об учреждении Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма было принято 62-й сессией генеральной ассамблеей ООН в декабре 2007 года. В резолюции подчеркивалась необходимость ранней диагностики аутизма у детей и обеспечение их прав как полноценных членов общества.

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