Джинсы, жвачка, колбаса. Как США 70 лет назад забили первый гвоздь в гроб коммунизма

3 апреля 1948 года в Западной Европе начал действовать знаменитый план Маршалла. А в Восточной не начал. Поэтому СССР и «мировая система социализма» уже с того времени были обречены

Официально план, прославивший фамилию тогдашнего госсекретаря Соединённых Штатов Джорджа Маршалла, назывался «Программа восстановления Европы». В рамках этой хитрой программы американцы в течение четырёх лет предоставили Англии, Франции, Италии, ФРГ, Нидерландам и некоторым другим европейским странам безвозмездную помощь и дешёвые кредиты на общую сумму более 12 млрд. долларов.

По нынешним временам цифра не такая уж большая. Но в конце 1940-х за 10 тысяч долларов можно было купить приличный дом в пригороде Нью-Йорка. Вот и считайте.

Эта программа буквально вдохнула жизнь в британскую, французскую и особенно в немецкую экономику. Ведь некоторые города ФРГ ещё лежали в руинах. Их разбомбили те же самые американцы. Большая часть заводов и фабрик не работала. Оборудование с них было вывезено в США и в СССР. Европейцы жили впроголодь. Ходили в обносках. Семья, имевшая велосипед и швейную машинку, считалась зажиточной.

А вот Америка процветала. Война не разорила её, наоборот, сделала гораздо богаче. Американские города никто не бомбил. Военные заказы мощно поддержали промышленность США. Многие миллионы простых американских семей в конце 1940-х жили сыто и счастливо, покупали машины и домики с лужайкой для барбекю.

В СССР после войны уровень жизни был ещё ниже, чем в Европе. От американской действительности, если мы говорим о материальной стороне, наша отличалась как земля от неба. Советский писатель Константин Симонов вспоминал в мемуарах (они были опубликованы уже после его смерти), как трудно ему было в 1947 году писать по заданию Сталина пьесу о преимуществах советского образа жизни перед американским. Симонов как раз вернулся из поездки в США, где наблюдал гладкие асфальтовые дороги, цветущие фермы, белозубых фермерских дочек за рулём «Фордов» – и сразу вслед за этим, по возвращении, в следующей творческой командировке наблюдал смоленское бездорожье, сожжённые деревни с торчащими трубами, землянки и пашущих на себе измождённых колхозниц.

Но нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики! Пьеса «Русский вопрос» – о том, как американцы нам завидуют и как преследуют честных журналистов, которые пытаются донести правду о счастливой советской жизни до американских трудящихся, была написана в срок и с успехом шла в московских и провинциальных театрах.

Из сегодняшнего времени легко раздавать оценки. Можно объявить, что руководство СССР зря взвалило на себя непомерный груз: не только восстанавливать страну, но создавать и всемерно поддерживать «социалистический лагерь» в Восточной Европе. Тратить громадные деньги на восстановление Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии. Из полуголодной России в конце 1940-х шли эшелоны с хлебом и мясом в ГДР. Разве не преступление перед собственным народом?

Но это мы сейчас такие умные. Потому что знаем прикуп. А тогда прикупа никто не знал. Русские в 1945 году одержали величайшую в своей истории победу. Они готовы были штурмовать небо. Вот как передаёт атмосферу накануне победы Александр Твардовский:

…Ехал я под Берлином

В сорок пятом году.

Фронт катился на запад,

Спал и ел на ходу.

В шесть рядов магистралью –

Не вмещает – узка! –

Громыхаючи сталью,

Шли на запад войска.

Шла несметная сила,

Разрастаясь в пути,

И мосты наводила

По себе впереди.

Шла, исполнена гнева,

В тот, в решающий бой.

И гудящее небо,

Точно щит, над собой

Высоко проносила… –

Погляди, какова

Мать родная,

Россия, Москва, Москва!..

В общем, дело не только в Сталине и его геополитических амбициях. Есть вполне основательные свидетельства, что Сталин как раз удерживал и осаживал наших генералов, да и штатских – партийных работников, идеологов, видных публицистов – которым после победы над Гитлером было море по колено. Они рвались устанавливать коммунизм во всём мире. Предлагали для начала включить в социалистическое содружество ещё и Грецию. Взять Стамбул, установить контроль над Проливами. Но Сталин в 1948 году не поддержал восстание греческих коммунистов (они долго потом на него обижались), а по поводу Проливов сказал «англичане не поймут». Он вовсе не был отморозком.

Но Восточную Европу СССР под себя взял. И теперь должен был тащить этот чемодан без ручки. Кстати, поляки, чехи, восточные немцы были совсем не против получать помощь в рамках плана Маршалла. Но американцы совершенно чётко прописали в нём базовое условие: отказ от коммунистической идеологии и вообще изгнание коммунистов из всех правительственных структур. Да, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. План Маршалла был инструментом холодной войны. Кроме того (точнее – одновременно) это был способ обеспечить рынок сбыта для промышленности и сельского хозяйства США. Американские кредиты были «связанными». Договоры на предоставление безвозмездной помощи тоже предусматривали приоритеты для закупок сырья и оборудования в Соединённых Штатах.

Но, как бы то ни было, на европейскую землю, иссушённую, израненную войной, полился золотой дождь. Благодаря плану Маршалла Западная Европа получила огромную фору перед Восточной Европой и перед СССР.

Советской экономике неоткуда было брать деньги на восстановление и развитие. Победная эйфория 1945 года обернулась страшной нищетой последующих лет. Деньги брали у несчастного замученного населения – у тех самых смоленских баб, недоплачивая им на трудодни, организуя всевозможные займы.

Надо сказать, что и советское начальство в то время не жировало. Министры жили в двухкомнатных квартирах, отдыхать ездили не на Мальдивы, а в Крым. Но именно тогда начал формироваться советский завистливый взгляд на заграничную жизнь, разрушительный для коммунистической идеологии. Простой советский человек хотел не только светлого будущего, но и комфортного настоящего. Он хотел машину, хотел красивых платьев для жены и дочки, хотел прокатиться как в заграничном фильме по серпантину Лазурного берега.

Наверно, в 1970-80-е мы могли бы наверстать это отставание. Догнать Западную Европу. Если бы собирали не ракеты и стратегические бомбардировщики, а лучшие в мире советские видеомагнитофоны. Шили хорошие джинсы, платья и туфли. Увеличивали производство и улучшали качество колбасы. Если бы самые светлые головы СССР хоть ненадолго отвлеклись от кульманов с ракетными чертежами и сосредоточились на проблемах создания давно обещанного народу изобилия – может, страна и не принялась бы в конце 80-х, выпучив глаза, орать «перемен!», её не трясло бы от ненависти и смутных надежд и, в конце концов, не снесло бы с катушек.

Но без ракет и бомбардировщиков СССР ожидала бы судьба Югославии. Тоже не слишком счастливая.

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.