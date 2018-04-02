Астана. 2 апреля. КазТАГ – Национальный статус намерены присвоить оркестру им. Курмангазы, сообщается в проекте постановления правительства РК.

«Внести на рассмотрение президента Республики Казахстан проект указа президента Республики Казахстан «О присвоении статуса «Национальный» Республиканскому государственному казенному предприятию (РГКП) «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы», — говорится в опубликованном в понедельник документе.

Как поясняют авторы идеи, присвоение национального статуса делается в рамках создания «системы государственной поддержки организаций культуры, повышения качества и разнообразия услуг в области культуры».

«Статус «Национальный» присваивается РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы», деятельность которого имеет особую государственную и общественную значимость в возрождении, сохранении, развитии и распространении отечественной культуры, патриотическом и эстетическом воспитании граждан путем приобщения к ценностям национальной и мировой культуры, обеспечении преемственности лучших традиций национального искусства и интеграции культуры народа Казахстана в мировое культурное пространство», — сказано в пояснительной записке к проекту указа президента РК.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 16 апреля.