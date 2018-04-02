Почти Т194 млн хотят единовременно выплатить казахстанским паралимпийцам за высокие результаты в Пхенчхане

Астана. 2 апреля. КазТАГ – Почти Т194 млн хотят единовременно выплатить казахстанским паралимпийцам за высокие результаты на Зимних Играх-2018 в Пхенчхане, сообщается в проекте постановления «О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан».

«Выделить министерству культуры и спорта РК из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2018 год на неотложные затраты, денежные средства в размере Т193 805 700 для осуществления единовременных выплат спортсменам, достигшим высоких результатов на XII зимних Паралимпийских играх в г. Пхенчхане (Корейская Республика), и их тренерам», — говорится в опубликованном в понедельник документе.

Как пояснили разработчики проекта постановления, «Зимние Паралимпийские игры – событие мирового масштаба, к которому любая страна готовится особенно тщательно, и участие, а также победы спортсменов-инвалидов в главных соревнованиях четырехлетия «не только повышают имидж государства в мировом сообществе, но и являются доказательством ее динамичного социально-экономического развития».

«Спортсмены своими победами на Паралимпиадах поднимают престиж нашей республики на мировом уровне и укрепляют спортивный имидж Казахстана. Принимаемые меры позволят поднять на новый, качественно высокий уровень подготовку спортсменов-инвалидов, сконцентрировать ведущих тренеров-преподавателей на решение задачи, по подготовке спортсменов-инвалидов высокого класса и обеспечить успешное выступление атлетов республики на международных соревнованиях различного уровня», — говорится в пояснительной записке к документу.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 16 апреля.

Напомним, Казахстан на Зимних Паралимпийских играх в Пхенхчане в 2018 году представляли 6 спортсменов. В их числе был и лыжный гонщик Александр Колядин, который принес стране первое в истории республики паралимпийское «золото» Зимних Игр. В общекомандном зачете Казахстан занял 20 место, которое разделил с Китаем.