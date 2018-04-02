Назарбаев поздравил президента Египта с повторным избранием на этот пост

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Астана. 2 апреля. КазТАГ — Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил Абдель Фаттаха Ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта, сообщила пресс-служба президента РК.

«Эта победа является очередным ярким свидетельством признания вас народом как истинного патриота, служащего во благо государства и его светлого будущего, а также как мудрого и опытного политического лидера, способного обеспечить единство и стабильное развитие своей страны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Н.Назарбаев выразил уверенность, что под руководством вновь избранного президента Египет «в скором времени сможет преодолеть трудности переходного этапа и встанет на путь стабильного развития».

«Надеюсь, что сложившиеся дружеские отношения между Астаной и Каиром и впредь будут процветать во благо наших братских народов», — говорится в телеграмме.

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