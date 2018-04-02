В Алматинской области появится новый район

Новости 137 0

Астана. 2 апреля. КазТАГ — В Алматинской области появится новый район – Кегенский, сообщила пресс-служба главы государства.

«В соответствии со статьей 9 закона РК от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляю: образовать административно-территориальные единицы: Кегенский район с административным центром в селе Кеген, Райымбекский район с административным центром в селе Нарынкол путем разделения Райымбекского района Алматинской области», — говорится в тексте указа «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области», опубликованного на сайте Акорды в понедельник.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Похожие материалы:

  1. Скорректировать бюджет до 2020 г. с ростом доходов на Т12,7 млрд и расходов на Т13,4 млрд намерены в Алматинской области
  2. «Аул будущего» появится в Актюбинской области
  3. Директоров 5 школ разом уволили в Алматинской области
  4. За самоуправство и похищение человека осудили 4-х жителей Алматинской области
  5. Космонавт Аимбетов стал почетным гражданином Алматинской области

Новости партнеров

Загрузка...