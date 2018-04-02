Астана. 2 апреля. КазТАГ — В Алматинской области появится новый район – Кегенский, сообщила пресс-служба главы государства.

«В соответствии со статьей 9 закона РК от 8 декабря 1993 года «Об административно- территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляю: образовать административно- территориальные единицы: Кегенский район с административным центром в селе Кеген, Райымбекский район с административным центром в селе Нарынкол путем разделения Райымбекского района Алматинской области», — говорится в тексте указа «Об изменениях в административно- территориальном устройстве Алматинской области», опубликованного на сайте Акорды в понедельник.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.