Однодневные операции валютного свопа появились на биржевом рынке Казахстана

Алматы. 2 апреля. КазТАГ — Национальный банк РК (НБРК) приступил к использованию нового инструмента денежно-кредитной политики по предоставлению и изъятию ликвидности на денежном рынке в виде валютного свопа сроком на 1 день, сообщила пресс-служба финрегулятора.

«С целью повышения эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, а также развития рынка производных финансовых инструментов, Национальный банк принял решение приступить к осуществлению операций валютный своп сроком на один день на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» — как по предоставлению, так и по изъятию ликвидности», — сказано в сообщении, распространенном в понедельник.

При этом указывается, что предоставление ликвидности в национальной валюте через валютный своп будет осуществляться по базовой ставке Национального банка плюс 2% годовых, тогда как изъятие ликвидности – по специальной формуле.

«Изъятие ликвидности в национальной валюте посредством проведения операций однодневный валютный своп будет осуществляться по процентной ставке, рассчитанной согласно формуле, с учетом дифференциала ставок США и Казахстана, обеспечивающей взаимосвязь между денежным и валютным рынками: (R_KZT — R_USD)/(1 + R_USD), где R_KZT — базовая ставка Национального банка минус 1% годовых; R_USD — однодневная ставка LIBOR по долларам США за предыдущий рабочий день, по данным информационных ресурсов Bloomberg или Thomson Reuters», — отмечается в информации регулятора.

Также акцентируется внимание на том, что более широкий коридор ставок по операциям своп относительно коридора ставок по операциям постоянного доступа призван дестимулировать использование иностранной валюты в качестве залогового обеспечения при привлечении тенговой ликвидности.

«Ежедневный объем операций Национального банка по изъятию ликвидности посредством операций валютный своп будет лимитирован в размере $500 млн», — подчеркивается в сообщении.