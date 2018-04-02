Свыше Т300 млрд намерен вложить сингапурский инвестор в строительство малого НПЗ и сети АЗС в Карагандинской области

Караганда. 2 апреля. КазТАГ – Свыше Т300 млрд намерен вложить сингапурский инвестор в строительство малотоннажного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и сети автозаправочных станций (АЗС) в Карагандинской области, передает корреспондент агентства.

«В г. Караганде под председательством акима Карагандинской области Ерлана Кошанова проведено совещание по рассмотрению проекта «Строительство малотоннажного нефтеперерабатывающего завода «Атасу» и «Строительство сети АЗС «Юрта» и объектов пригородного сервиса в Карагандинской области». Общая стоимость проектов составляет свыше Т300 млрд с созданием 800 новых рабочих мест», — сообщила в понедельник пресс-секретарь акима Карагандинской области Алия Сыздыкова.

Она уточнила, что проектная мощность малотоннажного НПЗ «Атасу» рассчитана на 1 млн тонн продукции в год, а сеть автозаправок и объектов пригородного сервиса может включить в себя 26 АЗС категорий А, B и C.

«Период реализации 2018-2021 годы. Финансирование инвестиционного проекта производится компанией R Way Solution PTE Ltd, Сингапур. Генеральным лицензиаром технологии проекта НПЗ выбрана компания Honeywell UOP из США», — проинформировала пресс-секретарь.

По ее словам, вся линейка готовой продукции НПЗ «Атасу» будет соответствовать требованиям стандарта Евро-5.

«Сеть АЗС «Юрта» и объекты пригородного сервиса будут соответствовать современным мировым стандартам. На базе будут применены зеленые технологии для снижения загрязнения окружающего среды, а также будет возможность производить заправку автомобилей всеми видами топлива, включая зарядку автомобилей на электрическом приводе», — добавила А. Сыздыкова.

Как уточнили в облакимате, между группой компанией «Абылайхан» и сингапурской стороной уже подписано совместное соглашение о реализации проекта.