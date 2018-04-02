Дональд Трамп так и не высказал ни слова критики в адрес Владимира Путина

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Москва не пожелала безропотно стерпеть высылку рядом стран Запада российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Российское внешнеполитическое ведомство объявило о принятии зеркальных мер

Журнал Economist опубликовал переданную из Вашингтона аналитическую статью под названием «Western governments expel Russian diplomats» — «Западные правительства высылают российских дипломатов».

В предисловии к ней говорится так: «Америка присоединяется к своим союзникам в знак протеста».

российские дипломаты

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Иностранные лидеры, в частности те, которые представляют Великобританию, Францию и Германию, воспользовались саммитом Европейского Союза и активизацией телефонной дипломатии для озвучивания призыва к согласованным действиям.

В целом ряде столиц от Осло до Оттавы и от Копенгагена до Канберры дипломаты, заподозренные в том, что они на самом деле занимаются разведывательной деятельностью, получили предписания покинуть страны своего пребывания.

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Военный альянс НАТО выслал семерых сотрудников российского постоянного представительства в Брюсселе и выпустил распоряжение о сокращении миссии РФ при штаб-квартире организации на треть.

Западные лидеры, объясняя свое решение, особо отметили то, что объектами принимаемых ими мер противодействия являются Путин и его дружки. Помощник президента Трампа, открывая 26 марта брифинг по вопросу высылки группы российских дипломатов из США, первым делом выразил соболезнования в связи с гибелью большого количества детей и взрослых при пожаре в сибирском торгово-развлекательном комплексе.

Трагедия в городе Кемерово вызвало общественные протесты после того, как следователи сказали, что сигнал пожарной тревоги был отключен, а выходы оказались заблокированы. Америка разграничивает «понятия русский народ и действия его правительства», сказал помощник Трампа.

На том же брифинге в Белом доме выдворение 60 предполагаемых разведчиков, в том числе 12 сотрудников представительства РФ при ООН в Нью-Йорке, было охарактеризовано как акт солидарности с ближайшим союзником Америки после «безрассудной попытки [российского] правительства по ликвидации британского гражданина и его дочери на британской территории с использованием военного нервно-паралитического агента».

Сам господин Трамп 26 марта не стал объявлять или объяснять решение о высылке росссийских дипломатов. В дни после того, как Британия заявила о том, что правительство России использовало на улицах английского соборного города нервно-паралитический агент «Новичок» с тем, чтобы убить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, его пальцы были заняты. Трамп в своем аккаунте на Twitter’е осудил теракт во Франции и отрицал то, что он пытается нанять хороших юристов. Президент также оставил там запись о том, что он одержит верх в драке с бывшим вице-президентом Джо Байденом, который «очень быстро упадет и сильно ударится об пол и будет при этом беспрестанно плакать».

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В то же время его аккаунт на Twitter’е обошел молчанием высылку 60 россиян. В действительности господин Трамп так и не высказал ни слова критики в адрес Путина».

Москва не пожелала безропотно стерпеть высылку рядом стран Запада российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Российское внешнеполитическое ведомство объявило о принятии зеркальных мер. Россия вышлет 60 американских дипломатов. Они должны покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля. Также о высылке служащих своих диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и не менее десятка стран Европейского Союза.

МИД РФ указывает на то, что что официальная Москва, принимая такие меры, исходит из принципа взаимности.

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© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 

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