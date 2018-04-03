7 стран претендуют на проведение Олимпийских игр 2026 г.

Алматы. 3 апреля. КазТАГ — Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список 7 национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять в своей стране зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, сообщает ТАСС.

«НОК Австрии выдвинул в качестве кандидата на проведение Олимпиады город Грац, НОК Канады — Калгари, НОК Японии — Саппоро, НОК Швеции — Стокгольм, НОК Швейцарии — Сьон, НОК Турции — Эрзурум. НОК Италии предлагает провести Игры в городе Кортина-д’Ампеццо, в Милане или в Турине», — говорится в сообщении.

«МОК перевернул страницу в вопросе кандидатур на проведение олимпиад. Наша цель заключается не только в том, чтобы привлечь рекордное количество кандидатов, но и в том, чтобы в конечном итоге выбрать лучший город для организации лучших Олимпийских игр для лучших спортсменов мира», — заявил президент МОК Томас Бах.

Выборы столицы Олимпийских игр 2026 года впервые пройдут в соответствии с «Новой нормой» — проектом МОК, состоящим из 118 реформ. Большинство реформ направлено на экономию и оптимизацию процессов, связанных с проведением олимпиад. «Новая норма» должна обеспечить гибкость при организации Игр и помочь хозяевам соревнований провести Олимпиаду с прицелом на долгосрочное развитие города, региона и страны, отмечается в сообщении.

Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.