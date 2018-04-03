Алматы. 3 апреля. КазТАГ — Динара Жаркеева. Подозреваемый в создании транснациональной преступной организации бизнесмен арестован на 2 мес. в Алматы, сообщила пресс-служба Алматинского городского суда.

«Постановлением Алмалинского районного суда Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Д. Джаппасова. (…) Арест санкционирован сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении во вторник.

Также отмечается, что бизнесмен подозревается по п. 2 ч. 3 ст. 234 (экономическая контрабанда) и ч. 2 ст. 264 (создание транснациональной организованной группы или транснациональной преступной организации) УК РК.

«Срок содержания под стражей Д. Джаппасова исчислено с момента задержания, то есть с 1 апреля», — отметили в горсуде.

Постановление не вступило в законную силу.

Как сообщал ранее телеканал КТК, в Алматы задержали бизнесмена-миллионера, у которого якобы были обнаружены колоссальные накопления, элитная недвижимость в Алматы и заграницей, а также целый табун породистых скакунов.