Финансировать исследования на острове Возрождение и двух трансграничных с Китаем реках до 2020 года планируют из бюджета РК вне конкурса

Астана. 3 апреля. КазТАГ – Финансировать исследования на казахстанской части о. Возрождение и двух трансграничных с Китаем реках до 2020 года планируют из республиканского бюджета, сообщается в проекте постановления правительства РК «О программно-целевом финансировании вне конкурсных процедур на 2018-2020 годы».

«Научно-технические программы на 2018-2020 годы, программно-целевое финансирование которых осуществляется из республиканского бюджета вне конкурсных процедур – министерство образования и науки Республики Казахстан: «Научно-практическое сопровождение введения в хозяйственный оборот казахстанской части территории острова Возрождение»; «Трансграничные бассейны рек Республики Казахстан и Китайской Народной Республики: научно-прикладные основы устойчивого водообеспечения населения и экономики в условиях климатических изменений и хозяйственной деятельности на период до 2050 года», — говорится в проекте постановления во вторник.

Авторы документа поясняют, что в случае принятия постановления будут разработаны научные основы введения в хозоборот казахстанской части территории о. Возрождение, а также перспективные сценарии развития ситуации в сфере формирования и использования водных ресурсов в трансграничных бассейнах рек Иле и Ертис «с разработкой мер реагирования на складывающиеся угрозы и вызовы».

«Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов: проведение исследований, ориентированных на получение рекомендаций по устойчивому водообеспечению населения и экономики Республики Казахстан в трансграничных бассейнах рек Иле и Ертис при различных сценариях изменения климата и хозяйственной деятельности на территории Китайской народной Республики», — сказано в документе.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 17 апреля.