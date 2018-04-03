Финансировать исследования на острове Возрождение и двух трансграничных с Китаем реках до 2020 года планируют из бюджета РК вне конкурса

Новости 104 0
Китай объявил нефтедоллару «шах» Китай объявил нефтедоллару «шах»
1668

Астана. 3 апреля. КазТАГ – Финансировать исследования на казахстанской части о. Возрождение и двух трансграничных с Китаем реках до 2020 года планируют из республиканского бюджета, сообщается в проекте постановления правительства РК «О программно-целевом финансировании вне конкурсных процедур на 2018-2020 годы».

«Научно-технические программы на 2018-2020 годы, программно-целевое финансирование которых осуществляется из республиканского бюджета вне конкурсных процедур – министерство образования и науки Республики Казахстан: «Научно-практическое сопровождение введения в хозяйственный оборот казахстанской части территории острова Возрождение»; «Трансграничные бассейны рек Республики Казахстан и Китайской Народной Республики: научно-прикладные основы устойчивого водообеспечения населения и экономики в условиях климатических изменений и хозяйственной деятельности на период до 2050 года», — говорится в проекте постановления во вторник.

Авторы документа поясняют, что в случае принятия постановления будут разработаны научные основы введения в хозоборот казахстанской части территории о. Возрождение, а также перспективные сценарии развития ситуации в сфере формирования и использования водных ресурсов в трансграничных бассейнах рек Иле и Ертис «с разработкой мер реагирования на складывающиеся угрозы и вызовы».

«Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов: проведение исследований, ориентированных на получение рекомендаций по устойчивому водообеспечению населения и экономики Республики Казахстан в трансграничных бассейнах рек Иле и Ертис при различных сценариях изменения климата и хозяйственной деятельности на территории Китайской народной Республики», — сказано в документе.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 17 апреля.

Похожие материалы:

  1. Скорректировать бюджет до 2020 г. с ростом доходов на Т12,7 млрд и расходов на Т13,4 млрд намерены в Алматинской области
  2. Паводки ожидаются на реках двух областей Казахстана в ближайшие 3 дня
  3. Т1 млрд могут превысить расходы бюджета РК на продвижение национального турпродукта до 2020 г.
  4. Почти на Т32,5 млрд намерены увеличить затратную часть городского бюджета до 2020 г. власти Алматы, на Т34,7 возможно возрастет и дефицит горбюджета
  5. Дополнительно Т12 млрд планируют выделить на субсидирование процентных ставок в рамках «ДКБ-2020» в 2018 г.

Новости партнеров

Загрузка...