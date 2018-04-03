Астана. 3 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев не считает тенденцией участившиеся факты уголовных преследований журналистов.

«Я бы не сказал, что это (уголовные преследования журналистов – КазТАГ) приобретает какую-то тенденцию. Наверное, количество дел, которые направлены против коррупции, растет. Количество дел в отношении сотрудников правоохранительных органов и так далее», — заявил Д. Абаев в кулуарах правительства во вторник.

Отметим, что журналисты рассмеялись, услышав ответ министра на вопрос об участившихся гонениях в отношении представителей СМИ. Вопросы руководителю ведомства, ответственного за медийную сферу в Казахстане, были заданы в связи с прошедшими накануне обысками в редакциях двух казахстанских изданий в Алматы.

«Вы же понимаете, что мы не можем вмешиваться в следственные мероприятия. Но со своей стороны будем настоятельно рекомендовать нашим коллегам, чтобы все эти процессы были максимально прозрачными и доступными для представителей СМИ», — заверил глава МИК РК.

Отдельно журналистов интересовали ответы на вопросы в связи с проведением обысков в квартире умершего 3 декабря 2017 года журналиста Геннадия Бендицкого и изъятия полицейскими мобильных устройств у его детей.

«Следственные мероприятия должны все выяснить и прокомментировать, детские это были гаджеты или нет. Это вопрос компетенции следствия», — заявил Д. Абаев.

Напомним, 2 апреля в Алматы в редакциях изданий Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. В полицию на допров увезли главного редактора Ratel.kz Марата Асипова, его заместителя Сапу Мекебаева и обозревателя Анну Калашникову. Журналист Вадим Борейко добавил, что в ДВД также увезли заместителя редактора журнала Forbes Kazakhstan Александра Воротилова.

Полицейские заявили, что «соответствующие следственные мероприятия» проводятся по заявлению некоего «гражданина К» в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК. Иную информацию полицейские разглашать отказались, сославшись на «интересы следствия».

3 апреля стало известно о том, что все доставленные в ДВД Алматы на допрос журналисты были отпущены.

Известная казахстанская правозащитника – президент международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева назвала действия сотрудников ДВД Алматы нарушением Конституции РК.