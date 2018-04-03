Расскажите нам про Казахстан. Часть 1. МИД уполномочен заявить

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О чем предупреждают и что советуют зарубежные внешние политические ведомства и путеводители по нашей стране, а также побывавшие у нас неорганизованные туристы

Мечтатели из Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта все еще заверяют, что способны превратить Казахстан в передовую туристическую державу. Понять их можно: того же требует президент страны. Поэтому реалии в таких делах не учитываются, и вместо них появилась цифра о 5,8 миллионах иностранных туристов за прошлый год (это чуть больше тех, кто посетил в пошлом году Камбоджу и значительно больше отдыхавших в 2017 на курортах Кубы!). Блажен, конечно, кто верует. Да, некоторый толчок дали ЭКСПО и Универсиада, но не они здесь главные. Просто у нас, как и прежде, в туристы заносят всех: командировочных, челночников, родственников, гастарбайтеров, транзитников. Зато по привычке обманув самих себя, можно будет отчитаться о выполненном задании главе государства, и забыть про него.

Сделаем вид, что верим чиновникам, Казахстан уже вырвался в туристические лидеры (ведь миллионы мечтают увидеть Хан Шатыр и знаменитый алматинский смог, пока другие миллионы ждут, когда же будет построен курорт Кок-Жайляу) и заткнул за пояс таких карликов, как Черногория, Непал, Шри-Ланку, сводящих концы с концами как раз за счет гостей. Раз уж Казахстан теперь стал туристическим объектом мирового уровня, не лишним будет посмотреть, какие рекомендации дают западные Министерства иностранных дел и известные путеводители в отношении поездки в нашу страну, равно как какие впечатления оставляют на страницах интернета побывавшие здесь.

Некоторые неоднозначные пункты остаются неизменными десятилетиями; видимо, что-то менять себе дороже. Но, возможно, помимо традиционного пеняния на зеркало, кто-то призадумается.

туризм в казахстане
Фото: 365info

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Такая работа у Министерств иностранных дел – заботиться о своих гражданах и перестраховываться по любому поводу. Даже наш форин-офис стал рекомендовать соотечественникам остерегаться от посещения отдельных стран, после происшествия там терактов, переворотов или стихийных бедствий. Насколько такие предупреждения действуют у нас – вопрос спорный. Скорей всего, никак. А вот осторожные представители «золотого миллиарда» на всякий случай полагаются на советы экспертов.

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Но для начала хорошая новость: в целом Казахстан не считается подобием Сомали и Афганистана и проходит в, в основном, в качестве безопасной страны. На этом хорошие новости по большому счету заканчиваются, поскольку в целом Казахстан рассматривается как страна третьего мира с присущими ему проблемами. Среди основных угроз иностранцам – уличная преступность и их антиподы — полиция; дороги и дураки на них; болезни и качество медицины. Есть и кое-что другое.

Так что посмотрим, что же там пишут.

Госдеп США на удивление поставил нашей стране самую высшую оценку по безопасности – то есть, следует предпринимать обычные меры предосторожности, и затем перечисляет, какие неприятные вещи могут случиться с американскими визитерами.

«Доступные товары и услуги лучше, чем в соседних странах, но в целом они не соответствуют стандартам Северной Америки и Западной Европы», — говорится на сайте, прежде чем перейти к конкретным предупреждениям.

«Сотрудники службы безопасности Казахстана могут иногда ставить иностранных посетителей под наблюдение. Гостиничные номера, телефоны и факсимильные аппараты могут контролироваться, а личные вещи в гостиничных номерах могут перетрясти».

«Существует общая угроза терроризма. Нападения могут быть неизбирательными, в том числе в местах, посещаемых иностранцами». Но обычный криминал — более весомая проблема, чем терроризм. «Самые распространенные преступления, с которыми сталкиваются иностранцы: карманники, грабежи и нападения», хотя тут же успокаивают: «уличные грабители предпочитают угрожать, но не применяют силу». Зато, по мнению Госдепа, больший риск существует для гостей нетрадиционной сексуальной ориентации, поскольку «отрицательное отношение к ЛГБТ широко распространено в обществе, и местные ЛГБТ лица иногда подвергаются физическим и словесным оскорблениям, а также нежелательному вниманию со стороны полиции».

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Еще одна беда — медицина. «Медицинская помощь ограничена и существенно ниже стандартов США. Граждане США зачастую уезжают из Казахстана, если им требуется лечение, особенно длительное».

Однако больше всего предупреждений касается ситуаций с дорогами и на дорогах.

«Дороги в Казахстане находятся в плохом состоянии, особенно в сельской местности. Знаки и освещение на дорогах не слишком распространены. Выбоины повсеместны и часто критически глубоки. Водители зачастую игнорируют дорожные сигналы и маркировку полосы, водят машину после чрезмерного потребления алкоголя, выезжают на встречную полосу и движутся с чрезмерной скоростью. Пешеходы часто выбегают перед автомобилями. Приезжим приходится быть все время в напряжении, так как многие местные водители не соблюдают правил дорожного движения. Также водители могут проявлять агрессию, и в таком случае мы рекомендуем не вступать в конфронтацию. Автобусы переполнены и небезопасны». (источник)

Американским предупреждениям вторят и форин-офисы других благополучных стран.

Германский МИД даже более обстоятельно подходит к вопросу безопасности своих соотечественников, предупреждая, что риск терактов все же имеется, но опять же хуже положение с уличной преступностью. «Поездки после наступления темноты не рекомендуются, особенно в южном Казахстане». В целом «Казахстан по-прежнему недостаточно развит для индивидуального туризма, особенно для путешественников, путешествующих на машине. Перемещение по суше может быть затруднено из-за плохого состояния дорог» — перечисляет германское ведомство.

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Как и американцы, немцы заостряют внимание на медицине и на тех болезнях, которые может подцепить неосторожный путешественник, поскольку в Европе о большинстве имеющихся здесь могли забыть. «Гепатит А и Б, брюшной тиф, бешенство, бруцеллез, сибирская язва, крымская конго-геморрагическая лихорадка» и ряд других заболеваний, как считают в Германии, прописались в нашей стране, тем более что «медицинская и стоматологическая помощь в Казахстане не соответствует европейским стандартам. Легкие заболевания можно лечить в более крупных городах страны. Тяжелые или более длительные болезни следует лечить в Германии».

Еще, в отличие от американцев, немцы более подробно останавливаются на теме прав человека, но, скорее, не с целью предупреждения, а для ознакомления. «В области права наблюдается коррупция и политическое вмешательство. В уголовном судопроизводстве часто нарушаются процессуальные нормы…» Хотя, кто знает, помня о скандалах с германскими инвесторами, имевшими неосторожность связаться здесь с правосудием. (источник)

О преступности предупреждает сайт британского Министерства иностранных дел: «В Атырау и Актау — в Западном Казахстане, а также в Астане и Алматы зафиксированы многочисленные насильственные нападения и грабежи в отношении экспатриантов. Нападения происходили ночью, в ночных клубах и барах или вокруг них, а также при прибытии домой поздно вечером, поскольку большинство жилых домов имеют темные лестничные клетки и лифты». И далее вновь уже знакомая история про скверные дороги, особенности вождения и слаборазвитую медицину. Есть и довольно любопытное предупреждение, о чем я сам слышу впервые. «Из южного города Шымкент и непосредственно прилегающих к нему районов поступают сообщения о свинцовом загрязнении». (источник).

А вот МИД Канады из-за преступности маркировал нашу страну «высоким уровнем риска». Хотя ситуация с вождением и транспортом лишь немногим лучше: «Агрессивное вождение, плохо освещенные и размеченные дороги, неясные дорожные знаки становятся причиной риска, особенно зимой. Вождение после наступления темноты опасно».

Опять же ничего хорошего с медициной, и советуют сделать заранее прививки от десятка экзотических для канадцев заболеваний.

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Кроме того МИД напоминает забывчивым или излишне свободолюбивым своим согражданам, что Казахстан – не Канада и поэтому «идентификационные проверки полицией повсеместны и полиция может арестовать тех иностранцев, у кого при себе не окажется документов».

«Туристические возможности ограничены. Особенно за пределами Алматы и Астаны» — резюмируется на сайте внешнеполитической ведомства страны, которую ежегодно посещают свыше 20 миллионов реальных туристов. Так что явно знают, о чем говорят.

На сайтах министерств иностранных дел Австралии, Новой Зеландии и других богатых демократических стран — примерно то же самое, с упором на преступность и полицейских, которые не преминут возможностью проверить наличие документов. Интересно, конечно было бы посмотреть, что пишут про нас в Китае, но, увы, языковые возможности не позволяют. Зато японцы ограничились подробной, но достаточно общей информацией по стране.

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© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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